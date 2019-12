Rep: “Sortino al Centro” esprime tutto il suo rammarico per l’azione dell’Amministrazione, dopo tre anni di solleciti si ristruttura il campetto di calcetto di Via A. Moro e non si trovano i fondi per l’illuminazione, siccome rimaniamo convinti che questa struttura ricettiva sia importante e rilevante per quella zona del nostro Paese, non comprendiamo le motivazioni di questa ennesima inefficienza.

Quando rivive anche un piccolo campetto, il successo è di tutta la comunità che lì trova uno spazio di crescita collettiva e di sani valori. Sortino al Centro ci ha sempre creduto ha sempre sollecitato il Sindaco perché questo quartiere ha bisogno di essere vissuto, aiutato e stimolato ma non si può accettare che si ristruttura un’opera e non si pensa alla cosa più importante come l’illuminazione.

IL PRESIDENTE

(Nello BONGIOVANNI)

PROTESTA “SORTINO AL CENTRO”: SI RECUPERA UN CAMPETTO DI CALCETTO..E SI LASCIA AL BUIO?

ultima modifica: da