I Carabinieri della Stazione di Priolo Gargallo, nella giornata di ieri, nel corso di un servizio di controllo del territorio volto alla prevenzione e repressione dei reati, mentre effettuavano controlli ai soggetti sottoposti agli arresti domiciliari e alla sorveglianza speciale, hanno constatato che Sabatino Giuseppe, catanese, classe 1962, disoccupato e pregiudicato, non era presente in casa. Pertanto i militari dell’Arma hanno attuato immediate ricerche e, grazie alla loro capillare conoscenza del territorio, sono riusciti a ritrovarlo mentre si aggirava senza alcun giustificato motivo per le vie della Frazione di Città Giardino. Per questo motivo, il Sabatino è stato dichiarato in arresto per aver commesso il reato di evasione dagli arresti domiciliari. Condotto, quindi, in caserma per le formalità di rito, l’arrestato è stato sottoposto nuovamente alla misura degli arresti domiciliari in attesa di rito direttissimo così come stabilito dall’Autorità Giudiziaria di Siracusa.

EVADE DAI DOMICILIARI: ARRESTATO DAI CARABINIERI DI PRIOLO

