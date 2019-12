BRUNO MARZIANO: UNA MIA INTUIZIONE LE AGEVOLAZIONI PER LE ZONE MONTANE

Scrive l’ex deputato Bruno Marziano: Vede la luce, con una legge-voto della Assemblea Regionale Siciliana che ora deve passare al vaglio di Camera e Senato, una mia proposta di legge del 2015 a favore delle Zone Montane siciliane che consentirà agevolazioni fiscali per le imprese che investono nelle aree montane e incentiverà imprese di produzione e servizi a rimanere nei piccoli centri montani, e alla giovani coppie di avere agevolazioni per abitare in queste località che si stanno spopolando .

La mia proposta di legge fu unificata con quella presentata dall’ On.le Antony Barbagallo che ne aveva presentata una simile per le Madonie . Un processo di integrazione da me avviato consentì di inserire anche i Monti Iblei e le altre aree montuose della Sicilia.

Oggi il disegno di legge, ovviamente, non porta più la mia firma , ma tutto nasce da quella intuizione e dalla proposta da me presentata.

Manifesto la mia soddisfazione perché una legge fondamentale per lo sviluppo delle aree montane ha avuto finalmente il suo battesimo in aula . Ora, essendo legge –voto, per essere attuata deve passare da approvazioni di Camera e Senato . Faccio appello alla deputazione siciliana di tutti i partiti perché l’iter sia concluso e nel più breve tempo possibile.

