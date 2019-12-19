BRUNO MARZIANO: UNA MIA INTUIZIONE LE AGEVOLAZIONI PER LE ZONE MONTANE

BRUNO MARZIANO: UNA MIA INTUIZIONE LE AGEVOLAZIONI PER LE ZONE MONTANE

Scrive l’ex deputato Bruno Marziano: Vede la luce, con una legge-voto della Assemblea Regionale Siciliana  che ora deve passare al vaglio di Camera e Senato, una mia proposta di legge del 2015 a favore delle Zone Montane siciliane che consentirà agevolazioni fiscali per  le imprese che investono nelle aree montane e incentiverà imprese di produzione e servizi  a rimanere  nei piccoli centri  montani,  e alla giovani coppie di  avere agevolazioni per abitare  in queste località che si stanno spopolando .

La mia proposta di legge fu unificata con quella presentata dall’ On.le Antony Barbagallo che ne aveva presentata una simile  per le Madonie . Un processo di integrazione da me avviato consentì di inserire anche i Monti Iblei e le altre aree montuose della Sicilia.

Oggi il disegno di legge, ovviamente,  non porta più la mia firma , ma tutto nasce da quella intuizione e dalla proposta da me presentata.

Manifesto la mia soddisfazione perché   una legge fondamentale per lo sviluppo delle aree montane ha avuto finalmente il suo battesimo in aula . Ora, essendo legge –voto,  per  essere attuata  deve passare  da approvazioni  di Camera e Senato  . Faccio appello alla deputazione siciliana di tutti i partiti perché l’iter  sia concluso e nel più breve tempo possibile.

BRUNO MARZIANO: UNA MIA INTUIZIONE LE AGEVOLAZIONI PER LE ZONE MONTANE ultima modifica: 2019-12-19T12:31:30+02:00 da IfattiSiracusa
Politica