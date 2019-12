Si è svolta a Messina ieri sera presso il Dipartimento di Scienza politiche e Giuridiche dell’Università degli Studi di Messina incontro con le parti sociali per presentare la nuova offerta formativa nella provincia di Siracusa presso le Strutture del CUMI, con particolare riferimento all’apertura di una facoltà presso l’ex Centro Frisone sito a Melilli. Erano presenti oltre il Direttore del dipartimento, Prof. Mario Pio Calogero e la coordinatrice del Corso, Prof. Provvidenza Pelleriti, i docenti dell’ateneo che hanno illustrato e presentato il Corso di Laurea in Scienze dell’Amministrazione che si svolgerà già per l’anno accademico 2020/2021 erano altresì presenti il Presidente del CUMI, Sig. Sebastiano Caporale, il Direttore del CUMI, Avv. Giorgio Nicastro del Lago ed l’Assessore alla Pubblica Istruzione ing.Angelita Liseo del Comune di Melilli promotori dell’iniziativa in sinergia con l’ateneo peloritano.

Il corso di laurea favorirà l’ingresso nel mondo del lavoro agli studenti non solo nell’ambito della pubblica amministrazione ma, anche, nelle forze dell’ordine e nelle piccole e medie imprese con una formazione studiata ad hoc per le esigenze del territorio.

IERI A MESSINA L’INCONTRO DECISIVO / ARRIVA L’UNIVERSITA’ A MELILLI

ultima modifica: da