Rep: “Rispetto al passato, sulle tematiche legate allo sviluppo rurale in Sicilia c’è una netta inversione di tendenza, grazie anche alla competenza dimostrata sul campo dall’Assessore Bandiera, in prima linea insieme al partito per raggiungere uno straordinario traguardo che premia startup, giovani e investimenti”. A riferirlo è il Capogruppo di Forza Italia all”Ars, on. Tommaso Calderone, a seguito dei dati di fine anno legati al Programma di Sviluppo Rurale Sicilia (PSR).

“Di fatto – continua Il Parlamentare – la spesa complessiva già erogata agli agricoltori, ad oggi è pari a 871 milioni, ovvero il 40% dell’intero programma. Solo nel 2019 sono stati 300 i milioni erogati, superando l’obiettivo annuale, di che assegna l’Unione Europea, di ben 50 milioni di euro”.

Si ricorda che tra le misure che hanno preso il via, c’è quella relativa ai 917 giovani, che grazie al finanziamento di 22 milioni hanno per la prima volta avviato un’azienda agricola. Così come la misura “Investimenti” con l’avvenuta erogazione di 52 milioni di euro per 145 aziende agricole e agroalimentari.

“Altra nota positiva – conclude Calderone – riguarda l’agricoltura biologica, che coinvolge oltre 6 mila aziende siciliane, finanziate con 70 milioni di euro per investimenti e sviluppo. Somme, queste ultime, già percepite dagli agricoltori, che nel passato erano costretti ad attendere anni. Una crescita costante che certifica quanto dal Governo c’è la chiara volontà di puntare sulle eccellenze del nostro territorio, valorizzando i nostri talenti e le nostre professionalità”.

CALDERONE: GRAZIE ALLA COMPETENZA DELL’ASSESSORE BANDIERA, CAMBIO DI PASSO ALL’AGRICOLTURA

ultima modifica: da