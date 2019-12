PROGRESSIONE ECONOMICA / COMINCIA BENE IL 2020 PER 236 DIPENDENTI DELL’ASP

Rep: L’Asp di Siracusa ha completato le procedure per l’attribuzione della progressione economica orizzontale ai dipendenti del Comparto dei ruoli amministrativo, tecnico e sanitario fino alla capienza del relativo fondo premialità e fasce dell’anno 2019.

Il direttore generale Salvatore Lucio Ficarra ha adottato le deliberazioni di approvazione delle graduatorie definite dalla Commissione nominata per la valutazione dei titoli prodotti dagli aspiranti candidati che hanno partecipato all’avviso di selezione interna pubblicato il 22 novembre scorso e scaduto il 7 dicembre destinato ai dipendenti dell’Azienda del Comparto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato appartenenti alle categorie A, B, Bs, C, D, Ds.

L’attribuzione del beneficio della progressione economica è stata riconosciuta a 236 dipendenti in possesso dei requisiti di cui 84 del ruolo amministrativo, 147 del ruolo sanitario e 5 del ruolo tecnico per un costo complessivo di 228 mila euro. Il trattamento economico sarà adeguato con decorrenza 1 gennaio 2019.

“Ci siamo attivati per concludere perentoriamente entro la fine dell’anno la procedura – dichiara il direttore generale Salvatore Lucio Ficarra -, grazie anche all’impegno della Commissione di valutazione e al personale dell’Unità operativa Gestione risorse umane, per garantire il riconoscimento ai dipendenti che hanno maturato i requisiti, compreso il personale recentemente stabilizzato, del beneficio di progressione economica previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il Comparto”.

