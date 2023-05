IL SINDACO USCENTE COME PETROLINI: FARO’ SIRACUSA PIU’ BELLA DI PRIMA. E LA STAMPA PREZZOLATA: BRAVO!!!

Alex Zappalà, faccio appello alla tua esperienza. Qual è la cifra della campagna elettorale in corso a Siracusa?

Ci troviamo difronte ad una svolta epocale! Siracusa sta vivendo un cambio di marcia in cui la nuova amministrazione si innesta. Dopo la pandemia, durante un conflitto tra Russia e il resto del mondo, con una politica che sta spogliando Siracusa dalle sue funzioni, vedi Banca di Italia, Infrastruttura ferroviaria, scali commerciali, Camera di Commercio, etc… Vado a braccio. La zona industriale del polo petrolchimico è in crisi e viviamo quotidianamente l’incertezza di un comparto che non si percepisce bene che fine possa fare. Migliaia di lavoratori a rischio… Il turismo secondo me decolla male. Non c’è dubbio Siracusa oggi ha una forte capacità di attrazione, ma non ha una strategia di lunga durata. Non si sono create strutture o infrastrutture, non esiste una politica di programmazione ed eventi. Il turismo attuale ha creato un doppio binario, Ortigia e il resto della città. Il sindaco Italia ha lacerato il tessuto urbano, annullando ogni dibattito pubblico, con l’arbitrio del DEUS ex machina, del demiurgo. Siracusa non può vivere di solo turismo fatto di B&B (molti abusivi) e ristorazione di pessima qualità. E poi siamo senza un indirizzo di piano urbanistico che declini le esigenze della nuova città. Insomma, questa Campagna Elettorale francamente non mi piace, non la vedo animata da un dibattito che crei stimoli nuovi e significanti. La gente sembra rassegnata e vinta. E d’altra parte non esiste più la politica, ne la società civile. Vedo solo i soliti manifesti e tanti faccioni che ridono senza dire nulla… siamo al tanto peggio, tanto meglio!

C’è Antonio Nicita che aiuta la sua candidata con messaggi subliminali che mi pare di aver già visto in una delle regioni rosse. Basteranno ?

Antonio Nicita è un ragazzo preparato che però vedo meglio come tecnico che politico. Ricordo a tutti e a me stesso che politicamente io nacqui nicitiano e quindi non riesco a dare consigli ad uno che è figlio di un amico quale era Santino Nicita, anche perché ricordo bene che Nicita padre non accettava consigli ma li dava. Questa non è una campagna elettorale da messaggini. Certamente se invece della Giunta, Antonio Nicita ci avesse messo la faccia e si fosse candidato Sindaco, beh oggi la campagna elettorale sarebbe stata diversa….

Alessandro, una curiosità. Carta e Assenza nei facsimili dei loro candidati non scrivono Ferdinando Messina sindaco. Io da Carta mi aspetto questo ed altro, ma può trattarsi solo di una disattenzione?

Salvuccio mio! Questi si che lanciano messaggi subliminali… siamo alla pantomima!

Garozzo ti sembra credibile? Era fratello di sangue del milanese Ciccio. Per 5 anni lo ha voluto come vicesindaco, poi lo ha indicato per sindaco, oggi dice che non capisce un quarzo di politica e ha rovinato Siracusa. Ma è credibile?

Non capisco Garozzo. Conosco Giancarlo, perché era capo della mia opposizione quando facevo l’assessore al comune di Siracusa. E’ un giovane di grandi capacità, ma come tutti coloro che escono dalla scena politica, spesso vivono recriminando. Garozzo dovrebbe sbottare e svincolarsi dall’equivoco, schierandosi. In questa campagna elettorale o si è Guelfi o Ghibellini. Se no fai solo confusione e cerchi un posto al sole solo per gracchiare nello stagno delle rane: “ci sono anche io”.

I messaggi di Elino Attardi sono fantastici, la mimica facciale da artista consumato..

Elino?? E’ un grande…. Concordo con te! Da consigliere comunale avrà un importante ruolo nel consiglio, ma da lui mi aspetto un po’ più di belle parole….

Ma come fa il sindaco del cga/Attila a ricandidarsi? Siracusa ultima in tutte la classifiche nazionali, massacrata da illegalità in serie, periferie distrutte, prive di qualsiasi servizio, Ortigia patria di abusivismi e botte da orbi quotidiane per motivi futili. Ma come fa?

Italia ha ridotto Ortigia come un grande villaggio turistico. E infatti lo vedo bene come capovillaggio, che bacia le vecchiette centenarie, si fa i selfie con Dolce e Gabbana, che premia gli studenti e gli atleti. Italia è l’ultimo dei tiranni di Siracusa, le sue colpe sono soprattutto politiche. Ha banalizzato la città. Non ha mai ascoltato la città: a volte mi sembra una sorta di “miles gloriosus”, insomma come Petrolini quando interpretava Nerone nella famosa macchietta durante l’incendio: “ Farò Roma più bella di prima” e molta stampa od opinionisti prezzolati a dire “bravo!!!” e lui a rispondere “Grazie”…

Mi fa impazzire Renata Giunta. Negli ultimi cinque anni, anzi negli ultimi 10 anni nessuno l’ha mai vista impegnata in qualcosa che riguardasse la città. Poi arriva e si candida sindaco mentre nessuno sa chi è, da dove arriva, cosa ha mai fatto per Siracusa?

Renata Giunta? Con tutta sincerità, non la conosco! E quindi mi astengo! E poi la sinistra siracusana è sempre autolesionista! Si fa male da sola! Io non capisco cosa intenda fare. Renata Giunta, sembra uscita dl cilindro di un mago. L’armocromia della Schlein? Non mi affascina e non credo dia risposte a Siracusa….

Ferdinando Messina è un giovane siracusano che conosce perfettamente la città e i suoi problemi, alcuni atavici. E’ un moderato, un competente, uno che dà l’impressione di essere l’uomo giusto

Non faccio mistero che con buona pace della variegata offerta di sindaci, io voterò Ferdinando Messina. E lo dico convinto, per due semplici ragioni. Perché ho avuto modo di conoscerlo bene (siamo stati insieme in giunta come assessori) e perché ho avuto modo di stimarlo, anche quando non eravamo d’accordo con le soluzioni di taluni problemi. Ferdinando è uno che si spenderà con tutte le sue forze. Lui è uno che combatte, è un gladiatore! Ferdinando ha poi una dote fondamentale, che gli altri candidati mi sembra non abbiano. Ferdinando sa ascoltare e non amministra per faziosità. La politica è fatta di ascolto soprattutto: E desidero un sindaco che ascolti prima di parlare!

Edy Bandiera?

Edy insegue un suo personale disegno, che non è a favore di una politica ma di un personale vantaggio. Questo non mi fa scandalo… ma questo disegno è troppo manifesto, quasi imbarazzante!

Trigilio?

Trigilio???? Ma non era cinque stelle? Mi sono perso qualcosa?

Concludendo?

Salvo, bisogna rifondare Siracusa! Bisogna ritrovare la dignità di progettare e fare. Siracusa era nata come una pentapoli e non deve ridursi solo con attenzioni verso Ortigia, e piste ciclabili! Bisogna avere la forza e il coraggio di scacciare i mercanti dal tempio! E’ tempo di voltare pagina.….