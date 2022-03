MARCO FATUZZO: E’ VERO, SONO TANTI A SIRACUSA A NON ESSERE VACCINATI, LO DICONO I CONTAGI

Marco Fatuzzo, parliamo della pandemia. Siracusa è la sola città siciliana che non ha raggiunto il target di vaccinazioni previste per stare più tranquilli. Dovremmo essere allertati e non menefreghisti come invece sta succedendo in queste ultime settimane

E’ oggettivamente vero. Che ci siano ancora tante persone non vaccinate risulta dal numero quotidiano dei positivi (che negli ultimi tempi oscilla tra 500 e 1000), ponendo Siracusa fra il primo ed il secondo posto in Sicilia per tasso di contagiati. I vaccinati con tre dosi siamo in tanti, e proteggiamo anche loro oltre che noi stessi!

