FRANCESCO CANDELARI SCRIVE A PAPA FRANCESCO: I SIRACUSANI LE CHIEDONO IL CORPO DI SANTA LUCIA

Ecco la lettera che Francesco Candelari ha scritto a Papa Francesco: Sua Santità, Papa Francesco

sento il profondo onore e l’emozione nello scriverLe questa mia lettera.

Mi chiamo Francesco Candelari e le scrivo dalla città di Siracusa. Sono farmacista ed ex Vicepresidente di uno dei Consigli di Quartiere di Siracusa che prende il nome dalla amata Patrona della nostra città, ossia “Santa Lucia” Martire Siracusana.

Nel mio lavoro quotidiano di farmacista ascolto i miei concittadini e respiro quotidianamente il senso di fede che attraversa tutto il quartiere, e che rispecchia la profonda devozione di tutta la città di Siracusa per Santa Lucia.

Ed è proprio a proposito di Santa Lucia che Le scrivo: dal lontano anno 1204 le spoglie mortali della Santa giacciono nella Chiesa di San Geremia a Venezia. Sino a oggi, nonostante numerose richieste e un ultimo tentativo compiuto nell’anno 2006, tali spoglie ci sono sempre state rifiutate.

Per questo motivo Le chiedo umilmente di prendere in considerazione la possibilità di dare audizione a una nostra ristretta delegazione per poter parlare di tale argomento, così da dare una speranza a tutti i siracusani che da tanto tempo aspettano il ritorno della loro Santa nel suo naturale alveo d’appartenenza.

Con profondo rispetto il servo più umile ed obbediente di Sua Santità,

Francesco Candelari.