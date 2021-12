CICCIO MIDOLO SUI LAVORI ALLA BORGATA: SONO FINTI AMBIENTALISTI E VERI CEMENTIFICATORI

Ciccio Midolo, cosa pensi dei lavori con cemento a valanga alla Borgata? Lavori iniziati da diversi mesi in piazza Euripide, in via Piave e strade collegate e che dovrebbero concludersi addirittura nel 2022?

I lavori di riqualificazione di piazza Euripide e in altre strade della Borgata sono l’esempio della cementificazione violenta e, se vogliamo, del predicare bene e razzolare male da parte di soggetti che si spacciano per ambientalisti per poi essere i peggiori cementificatori. Lavori non programmati o, peggio, programmati male. Come si fa a danneggiare in maniera così vistosa il commercio? Come si può dire alle attività commerciali che già hanno subito la pandemia di fare a meno anche del Natale grazie a cantieri improvvisati e che di fatto impediscono a questi lavoratori di poter tirare avanti e mettere qualcosa nelle casse semivuote.

