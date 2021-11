VINCIULLO: ROSSANA CANNATA SINDACO E LUCA CANNATA DEPUTATO? I MIEI MIGLIORI AUGURI

Enzo Vinciullo, praticamente ultimi fra le province italiane anche nella classifica di Italia Oggi. Come spieghi questo continuo disastro?

Semplice, perché abbiamo una classe politica inadeguata, incapace di comprendere anche le più elementari dinamiche economiche ed amministrative.

Come spieghi la supina rassegnazione della nostra comunità a questo massacro quotidiano?

Non riesco a trovare una ragione oggettiva per spiegare questa rassegnazione diffusa in tutte le classi sociali e in tutti i settori della società civile.

Il Comune di Siracusa con il sindaco del cga sta in pratica affidando a stranieri tutti i nostri beni culturali. E anche i nostri immobili. Anche oggi infatti c’è una nota di Granata che in pratica dà l’ex convento del Ritiro al museo Archimede e Leonardo. Che succede nei fatti?

Nei fatti succede che, non avendo mai operato per ridare alla città questi immobili, non possono avere la conoscenza di quanti sacrifici sono stati fatti per il loro recupero.

E’ stato sanato da Comune e Soprintendenza, il bar astronave costruito sul Maniace che ha una base di cemento armato che da sola sarebbe bastata a demolire questa catapecchia

Su questa vicenda sono adirato perché ricordo che quando l’Amministrazione Comunale ottenne la possibilità di utilizzare una parte dei locali preesistenti per destinarli ad edificio scolastico, la Soprintendenza pose un veto assoluto in quanto gli immobili dovevano essere abbattuti perché impedivano di vedere il panorama. Evidentemente, il bar-astronave, invece, consente di vedere il paesaggio, in quanto trasparente. Sulla base in cemento armato, e non i blocchi, anche in questo caso si è preferito non vedere, come le tre famose scimmiette.

Hai fatto diverse battaglie sul cimitero, oggi c’è Civico 4 che chiede che fine ha fatto il nuovo cimitero?

Il nuovo cimitero è avvolto, come tante altre opere, nella nebbia impalpabile, nessuno ne parla, nessuno conosce il percorso amministrativo, si preferisce non affrontare il problema, nella speranza che i cittadini dimentichino, così come non si parla più dei molti milioni recuperati dal vecchio cimitero, puntando sulla paura dei cittadini di fronte al rischio di sfratto dei loro defunti. Il cimitero di Siracusa è ridotto ad una maceria che mette a rischio la vita dei suoi visitatori. Basterebbe impiegare una parte della somma incassata per metterlo in sicurezza, ma con questi quattrini si fa altro.

Ma questi stati generali del centro destra a Siracusa volete farli? O si andrà in ordine sparso agevolando i sinistri massacratori seriali?

Da tempo chiedo una riunione, ma la mia richiesta rimane inascoltata, forse si ricorderanno che esiste un Centro Destra qualche settimana prima delle elezioni nazionali , ma allora sarà troppo tardi.

La Lega si parla con Forza Italia e Fratelli d’Italia?

Purtroppo nessuno parla con nessuno. Un cupio dissolvi sembra dominare il Centro Destra.

Coppa e Granata sarebbero i sindaci di fatto, il sindaco del cga serve solo come bella facciata e quando ci sono premi, targhe, ballerine e cotillons. Quanto c’è di vero in questa affermazione?

Non so quanto ci sia di vero, ma se così fosse, dobbiamo prendere atto che i distruttori seriali della città di Siracusa sono tre e non soltanto il Sindaco imposto dal CGA e dagli errori commessi all’ARS.

Ad Avola le indiscrezioni parlano di Rossana Cannata nuovo sindaco e Luca Cannata deputato nazionale?

Faccio loro gli auguri di ogni successo possibile.

Ed Enzo Vinciullo in questo quadro che fa, quali sono le tue aspirazioni?

Io difendo la mia provincia e il mio territorio a prescindere dai ruoli istituzionali che posso ricoprire. Del resto, in questi ultimi 4 anni, ho dimostrato di essere sempre pronto a lottare per la mia città e per la mia provincia, senza cedere mai e senza accettare compromessi con alcuno.