IL COMUNE PAGA NON 20MILA MA 40MILA EURO PER UNA RELAZIONE

Rep: Non vogliamo entrare nelle polemiche, ci occupiamo di piccole cose che interessano i cittadini. Molti di noi sono residenti stabili sul litorale dove i servizi sono inesistenti e dove anche la protezione civile diretta dal Comune, evita o ritarda o interviene di malavoglia sulle richieste di aiuto. Anche a noi è stato detto spesso che non ci sono soldi però poi leggiamo di 30mila euro spesi dal Comune per un concerto, di 25 mila euro per i murali. Con 55 mila avremmo risolto non tutti ma molti problemi di Ognina e Fanusa. Ora abbiamo saputo che per presentare una relazione sulla candidatura di Siracusa a città della cultura il Comune ha già sborsato 20mila euro. Ma allora i soldi ci sono? O perlomeno ci sono per quello che decidono quelli che comandano. E poi 20mila euro per presentare una relazione? Chi si è messo fisicamente in tasca questi soldi dei siracusani? Vogliano informazioni chiare e trasparenti! Basta rassegnazione, da oggi vogliamo sapere perché le richieste dei cittadini vengono messe da parte e si spendono i soldi degli stessi cittadini senza spiegare come.

“Siracusani Liberi e Siracusa Libera”

Non entriamo nel merito della nota di “Siracusani Liberi e Siracusa Libera”. Precisiamo però che i soldi spesi per la relazione sulla candidatura di Siracusa non sono 20mila ma 40mila euro.