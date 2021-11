ITALIA NOSTRA SU OGNINA: IL PIANO PAESAGGISTICO VA RISPETTATO (NON DEROGATO)

Riceviamo e pubblichiamo la nota della sezione siracusana di Italia Nostra sul resort ad Ognina:

Progetto resort di lusso area Torre OGNINA

Dopo l’esito della recente Conferenza di Servizi, da più parti si invocano interventi di Soprintendenza e Comune per il superamento delle prescrizioni del Piano Paesaggistico. C’è solo un dettaglio che forse sfugge, nonostante sia stato fermamente ribadito da Assessorato Regionale, Soprintendenza e Comune:

il Piano Paesaggistico è fatto per essere rispettato, non per essere derogato.

La Sezione di Siracusa di Italia Nostra condivide in pieno, e sostiene a sua volta, tale linea.

Quanti invocano deroghe e aggiustamenti, se ne facciano una ragione.

Se, ad esempio, un Piano Paesaggistico fosse già stato in essere negli anni 50-60 del secolo scorso, in località rivierasche incantevoli come Fontane Bianche, irrimediabilmente devastate da una cementificazione senza regole, forse oggi avremmo una altrettanto incantevole “passeggiata a mare“, piuttosto che la situazione a tutti nota.

Passeggiata a mare che avrebbe costituito una ulteriore attrattiva ed avrebbe dato qualità alla località.

Liliana Gissara . Presidente I.N. Siracusa