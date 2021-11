ANCORA RITARDI DELLA TEKRA SULL’INDIFFERENZIATA. RUSSO: ECCO I MODULI PER GLI ESPOSTI IN PROCURA

Rep: Per la quinta settimana di seguito il gestore fa sapere che ci sono problemi con la raccolta del residuo secco (indifferenziata) “a causa della riduzione delle quote indifferenziati conferibili presso l’impianto Sicula Trasporti di Catania” Non garantiscono il passaggio oggi 11 novembre e la parte eventualmente non raccolta passeranno domani. Domani l’assessore cosa farà, si farà nuovamente intervistare da qualche giornale online ulunando alla Luna dichiarando che preferiscono prendere i rifiuti di Catania rispetto ai nostri??? Oppure andrà in Procura ad esporre i fatti, documenti alla mano, di un interruzione di servizio? Spero la seconda.

Nel frattempo ogni cittadino volesse mettiamo a disposizione il nostro modulo per fare esposto a chi di dovere, per segnalare che da oltre un mese ci sono disservizi e che la cittadinanza è stanca di scuse, bisogna passare ai fatti ed un modo è quello di fare gli esposti, poi chi di ambito superiore si rivolta a loro volta alla Magistratura o alla Regione Siciliana, siamo stanchi.

Salvatore Russo

Comitato Attivisti Siracusani