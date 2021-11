IL SINDACO DI PALAZZOLO: ABBIAMO UN MILIONE IN CASSA, SIAMO UN COMUNE VIRTUOSO

Sindaco Salvo Gallo, la verità, come sono le casse di Palazzolo? Ricche, semivuote, vuote?

Se vuoi sapere la verità, nei primi mesi dal mio insediamento ero tentato a dichiarare il dissesto finanziario, ancora non conoscevo bene Peppe Puzzo o meglio il dottor Giuseppe Puzzo, responsabile del settore finanziario del Comune, un ragazzo figlio di palazzolesi nato e cresciuto alla borgata a Siracusa. La mia esperienza mi avrebbe consentito di interagire nell’azione finanziaria dell’Ente ma non l’ho fatto, mi sembrava corretto affidare al responsabile del servizio finanziario il timone di una manovra audace e difficile, concordando giornalmente con lui qualsiasi azione che spostasse denaro in entrata e in uscita, siamo di fatto diventati Comune virtuoso. Il Comune di Palazzolo Acreide non utilizza anticipazione di tesoreria e nel conto corrente ha più di un milione di euro in attivo.

