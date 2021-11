IL RETTORE DEL SANTUARIO BACCHETTA IL SINDACO DEL CGA: INCOMPRENSIBILE OSTILITA’

Rep:

Presenza dei pellegrini | Piccoli segnali di ripresa

11 Settembre 2021 | Raduno Regionale Famiglie del Rinnovamento nello Spirito

17 Ottobre 2021 | Raduno Regionale dei Gruppi di Preghiera “Padre Pio”

5 Novembre 2021 | Sinodo nella fase Diocesana e 1° Anniversario di Consacrazione Episcopale di S.E. Rev.ma Mons. Francesco Lomanto, Arcivescovo di Siracusa

5-7 Novembre 2021 | XXXIII Pellegrinaggio Unitalsi Sicilia Orientale

7 Novembre 2021 | Incontro Cammino Neocatecumenale Arcidiocesi di Siracusa

14 Novembre 2021 | V Giornata Mondiale dei Poveri

Nonostante le incomprensibili ostilità dell’Amministrazione Comunale di Siracusa, il Santuario registra segnali di ripresa, accogliendo piccoli gruppi di pellegrini organizzati.

Sin dalle prime settimane di Settembre, la Basilica-Santuario Madonna delle Lacrime, ha visto l’alternarsi – nel rispetto delle normative vigenti anticovid – di iniziative spirituali e comunitarie. Gli Incontri Regionali delle Famiglie del Rinnovamento nello Spirito, il Pellegrinaggio degli Ammalati dell’Unitalsi della Sicilia-Orientale, il Cammino Diocesano Neocatecumenale, i Gruppi Regionali di Preghiera “P. Pio” e l’apertura del Sinodo nella fase Diocesana rappresentano un piccolo segnale di speranza e di ripresa.

La pandemia ha mortificato le attività in presenza, privandoci dell’incontro e della condivisione. La Madonna delle Lacrime di Siracusa benedica i progetti futuri e il rilancio della missione del Santuario.

Il prossimo 14 novembre 2021, si celebrerà la Giornata Mondiale dei Poveri, indetta da Papa Francesco sulle parole di Gesù: «I poveri li avete sempre con voi» (Mc 14,7).

La giornata, giunta alla sua quinta edizione, viene celebrata all’inizio del cammino sinodale, incentrato sull’ascolto e sull’incontro. Ascolto che passa anche attraverso tutti i servizi di prossimità, che ogni giorno si presentano all’attenzione della Comunità Diocesana e delle parrocchie, nell’accoglienza e nel conforto di chi è fragile e bisognoso.

“La Basilica-Santuario Madonna delle Lacrime – sottolinea il Rettore – offre attraverso la Casa Carità San Giuseppe un servizio di volontariato che accompagna le famiglie bisognose cercando di venire incontro alle loro necessità quotidiane”. Anche in occasione della V Giornata Mondiale dei Poveri, in comunione col Papa, saranno predisposti due punti di distribuzione per tutta la giornata: la Cappella di Santa Lucia in Basilica e la Casa Carità San Giuseppe posta all’ingresso principale del Santuario. L’iniziativa coinvolge tutta la comunità ecclesiale, e propone – “a chi può dare” – di depositare il proprio contributo portando principalmente cibo per i bambini e – “a chi è nella necessità” – di ritirare gli alimenti messi a disposizione delle famiglie bisognose.

Alle 17.30 sarà celebrata la Santa Messa di ringraziamento al Signore, affinché insegni la strada dell’attenzione, della condivisione e della comunione.

Uno spazio della “Testimonianza” in Santuario

Il Maestro Giorgio Lorefice ha realizzato un’opera raffigurante la Madonna delle Lacrime disegnata su una lastra di lava e l’ha donata al Santuario. L’opera d’arte – accompagnata da uno scritto che narra la sua testimonianza oculare del fatto della Lacrimazione di Maria SS.ma a Siracusa nel 1953 – è stata collocata in una cappella che accoglierà le testimonianze di devozione e di grazie ricevute o da chiedere per intercessione della Madonna delle Lacrime

Orari Sante Messe

Feriale: ore 8.00 – 10.00 – 18.00 (da Lunedì a sabato)

Domenicale e festivo: ore 8.00 – 10.00 – 12.00 – 17.30 – 19.00 – 20.00.