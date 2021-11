CHE FINE HANNO FATTO GLI ISPETTORI AMBIENTALI VOLONTARI?

Rep: Rep: Nel dicembre del 2015, il Consiglio Comunale di Siracusa, con la Deliberazione n.189, ha approvato il Regolamento per l’istituzione della figura di Ispettore Ambientale Comunale. Decine di donne e uomini hanno fatto i corsi previsti dal Consiglio Comunale e alla fine di detti corsi, così come previsto, hanno ottenuto dal Sindaco pro tempore l’incarico di Ispettore Comunale, attribuito con provvedimento sindacale con le modalità previste dal Regolamento. Dopo avere conseguito il titolo, di loro si è persa la traccia, non sono stati utilizzati ed il sospetto che si trattò di manovra elettorale, via via, è diventato sempre più realtà. Lo dichiarano Vincenzo Vinciullo, Fabio Alota e Mauro Basile. Agli Ispettori venne rilasciato un tesserino di riconoscimento che attesta l’abilitazione all’esercizio delle funzioni attribuite.

In effetti gli ispettori nominati da Garozzo hanno fatto un solo controllo in piazza Adda in favore di telecamera e..poi sono scomparsi. Sono comunque rimaste decine di foto, come tante altre quarzate di Garozzo e del sindaco del cga.