OSPEDALE RIZZA: FRA UNA SETTIMANA LA MADONNINA TORNA AL SUO POSTO

Rep: All’ospedale Rizza di Siracusa fervono i lavori edili per il restauro conservativo del tabernacolo della Madonnina. Entro una settimana circa, dovremmo riavere il tabernacolo al suo posto, con il sacro simulacro nella sua corretta allocazione. È una gioia per le tantissime persone che giornalmente, per lavoro e per motivi di salute, frequentano l’ospedale e gli ambulatori, credenti e non. La presenza del tabernacolo è una luce, offre speranza e conforto, dona sollievo anche solo al contatto visivo, rende possibile una breve sosta di raccoglimento e di preghiera.

Una volta tanto, un epilogo positivo, in una città ferita dalle transenne, con lavori perenni come accade a piazza Euripide, lavori forse rimandati alle calende greche.

Siracusa ha bisogno di vedere rafforzata la sua vocazione religiosa, è la città in cui la Madonnina ha scelto di piangere e questo miracolo – accertato – non può certamente essere un caso. Guardandoci attorno, un pochino arriviamo a capire perché.

Carmen Perricone