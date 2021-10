LA VIGNETTA DI TOTO’: ARRIVA LA PILLOLA ANTI COVID

Rep: Il farmaco sperimentale orale di Merck & Co Inc contro il Covid-19, Molnupiravir, riduce circa del 50% la possibilità di ricovero o di morte per i pazienti a rischio di malattia grave. È quanto emerge dai risultati provvisori degli studi clinici pubblicati oggi. Merck e il partner Ridgeback Biotherapeutics hanno intenzione di richiedere l’autorizzazione all’uso di emergenza della pillola negli Stati Uniti il più presto possibile, e di presentare domande alle agenzie di regolamentazione in tutto il mondo. A seguito dei risultati positivi, la sperimentazione di Fase 3 è stata interrotta in anticipo su raccomandazione dei supervisori esterni. “Questo cambierà la conversazione su come gestire il Covid-19”, ha detto a Reuters Robert Davis, l’amministratore delegato di Merck. Se autorizzato, Molnupiravir, che è progettato per introdurre errori nel codice genetico del virus, sarebbe il primo farmaco antivirale orale contro il Covid-19. La società è in gara con alcune rivali, tra cui Pfizer Inc e la svizzera Roche Holding AG, per sviluppare la prima pillola antivirale contro il Covid-19, ma finora, solo i cocktail di anticorpi – da somministrare per via endovenosa – sono stati approvati per il trattamento di pazienti con Covid-19 non ospedalizzati.

Salvatore Battaglia

Presidente Accademia delle Prefi