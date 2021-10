LA MADONNINA E’ TORNATA NEL TABERNACOLO DELL’OSPEDALE RIZZA

Rep: È una gioia vedere il tabernacolo della Madonnina, restaurato, fare bella mostra di sé nei giardini dell’ospedale Rizza di Siracusa. Promessa mantenuta, dunque, da parte della Direzione, bisogna dargliene atto. In un posto come questo ospedale, in cui convergono il Cup, la Neuropsichiatria infantile, molti ambulatori, la terapia del dolore per malati terminali, oltre a tanti altri reparti ed uffici, il tabernacolo, con la sua presenza discreta ma costante, ricorda che la vera vita è quella oltre la morte. Dopo la sofferenza, le tribolazioni, gli affanni, saremo giudicati e porteremo il peso ed i premi per la nostra condotta terrena. Un destino comune e futuro ci attende, dunque. E frattanto, qui, il conforto della presenza costante della Nostra Madre Celeste, che veglia su di noi, costantemente. Un sentito grazie dalla comunità cristiana di Siracusa e provincia.

Carmen Perricone