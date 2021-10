OGGI PIOGGIA DALLE 16, DOMENICA PIOGGIA E FORTI VENTI

Non sarà un bel fine settimana dalle nostre parti. A Siracusa oggi nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio, in attenuazione dalla sera, sono previsti 15mm di pioggia nelle prossime ore. Insomma, dalle 16 in poi si aspetta una bella pioggia e viste le condizioni della nostra città non va per nulla bene. Insomma, allagamenti garantiti e una amministrazione che non fa nulla di concreto per limitarli, tranne qualche inconcludente comunicato. A Siracusa domani dovrebbe andare leggermente meglio, intanto non dovrebbe piovere stando alle previsioni che dicono di cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità nelle ore centrali della giornata, ma comunque non sono previste piogge. Domenica invece sarà la “domenica del Fantozzi”. Previste nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione in serata con rovesci anche a carattere temporalesco, insomma sono previsti 11mm di pioggia. Come se non bastasse sempre domenica i venti saranno al mattino forti e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio forti e proverranno da Est-Nordest. Mare molto mosso.