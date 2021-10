DA OGGI 300 MONOPATTINI ELETTRICI IN GIRO PER RAGUSA

Rep: Al via da oggi 9 ottobre il nuovo servizio di micromobilità dedicato ai monopattini elettrici in modalità station-based. Il servizio, al momento in via sperimentale per sei 6 mesi prevede un numero di 300 mezzi e si svolgerà esclusivamente nelle aree pubbliche di Marina di Ragusa, Ragusa Centro ed Ibla. In ognuno delle 25 aree già individuate con delibera di G.M. n. 394 del 27 luglio scorso ed indicate nell’elenco in calce al presente comunicato, saranno allocati 12 mezzi.

“Una soluzione intelligente e a basso impatto ambientale – afferma il vicesindaco con delega alla mobilità sostenibile Giovanna Licitra – funzionale allo snellimento del traffico urbano che l’utilizzo di un mezzo green e flessibile può favorire. Mi sono fortemente battuta perché questa scelta green assieme a tante altre che si potranno metter in campo, possano finalmente concretizzare le politiche di questa Amministrazione comunale in ordine ai temi ambientali attuando tutti quegli interventi che promuovono il ricorso alla mobilità sostenibile. Un tassello, insomma, del progetto più ampio di evoluzione della mobilità urbana a Ragusa proiettato a forme nuove di mobilità sostenibile, non inquinanti che privilegiano la vivibilità di una città a misura d’uomo. La nostra città potrà usufruire di una nuova offerta di mobilità alternativa e complementare al trasporto urbano e strategica per limitare l’utilizzo del mezzo privato. L’arrivo del nuovo servizio di micromobilità elettrica, alternativa all’auto privata, sta prendendo piede sia all’estero sia in molte città italiane nelle quali si utilizza volentieri un mezzo green e flessibile. Rappresenta dunque una nuova opportunità di vivere il contesto urbano rispettando l’ambiente e l’aria che respiriamo”

Il nuovo servizio di monopattini elettrici in sharing è gestito da BIT Mobility. un’azienda veronese che ha infatti messo a disposizione del Comune 300 monopattini elettrici che saranno distribuiti nel territorio nel seguente modo:

– a Ragusa ci saranno 25 hub in free floating su un’area di circolazione di 6 kmq, con 9 BIT Point in centro città;

– a Ibla, che sarà area a parcheggio obbligato/station based;

– a Marina di Ragusa, disposti 9 hub in free floating e 7 BIT Point in area centrale a parcheggio obbligato/station based.

Il servizio sarà disponibile tramite l’app BitMobility in modalità “pay per use”, cioè in modo occasionale, pagando 1 € di sblocco iva inclusa e 15 cent/min a ogni noleggio. Per incentivare i cittadini all’uso del monopattino elettrico, è previsto un codice promozionale con il quale è possibile ottenere 15 minuti di corsa gratuiti. Per usufruirne basta inserire, all’interno della sezione Promozioni, il codice RAGUSABIT.

