SEMPRE PIU’ VERDE IL NAUTICO DI PIAZZA MATILA

Rep: Un progetto per potenziare il verde negli spazi scolastici finanziato dalla Unione Europea.E’ stato presentato stamane dalla vicepreside responsabile del progetto “CuoreVerde” Francesca Mancuso e da architetti dell associazione Assoverde come Stefania Pisanti, segretario nazionale della stessa associazione , e Silvia Giuffrida .Il progetto intende puntare a città più verdi a partire dai giorni e dagli spazi delle scuole. E la sede del Nautico di Siracusa ( oggi Istituito Trasporti e Logistica ) in Piazza Matila ben si presta allo scopo. L’area dell’istituto infatti comprende un boschetto di pini e varie spazi attrezzati ad aiuole dove i ragazzi dell’istituto, coordinati dai tecnici di tre aziende del settore, hanno cominciato a piantare rosmarino, plumerie, tubachio, varietà di gelsomino e altre piante tipiche del nostro territorio e dei classici giardini siciliani.”Anche la scuola – ha detto Stefania Pisanti – può dare così un contributo all’esigenza sempre più sentita, specie dopo la pandemia , di una attenzione collettiva al verde e alla natura.Per la vicepreside professoressa Francesca Mancuso il progetto CuoreVerde si inserisce in una nuova dimensione della scuola in generale e della sede di pIazza Matila in particolare che intende essere da un lato un piccolo polmone verde in questa parte della città ed un luogo aperto al territorio e ai giovani che sono sempre più incuriositi dalle nostre attività e dagli strumenti tecnologici presenti in istituto”.