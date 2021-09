ROBERTO CAFISO: IL SINDACO DI SIRACUSA E’ QUELLO CHE E’

Roberto Cafiso, il sindaco del cga non si dimette davanti a nulla: brogli, scioglimento del consiglio, bilancio farlocco, ultimi per la qualità della vita, il bollino di città disamministrata, gli scandali e l’illegalità diffusa in Ortigia..

Il sindaco di Siracusa è quello che è. Quello che la città in fondo si è meritata nella sua leggerezza endemica di votare non la sostanza o il contenuto, bensì l’immagine e la frivolezza. Non si è ancora capito che l’elezione del primo cittadino non può assomigliare al voto per chi resta o esce fuori dalla casa del grande fratello, non è una questione di simpatia o antipatia, ma richiede cinque minuti di studio, sui candidati, il loro curriculum vitae e l’amore per il lavoro e dunque per la città. Servono a nessuno le cerimonie, le inaugurazioni, le conferenze stampa, i proclami, se a monte non c’è l’idea di un lavoro onesto fuori dai giochi di potere per i cittadini più umili e comunque per il benessere di tutti.

