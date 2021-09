L’ARCHITETTO PATTI: ESPOSTO SULLA MALDESTRA MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE UMBERTINO

L’architetto Peppe Patti non usa giri di parole. “Stamattina ho chiesto all’avvocato – dice – di presentare un esposto sulla maldestra messa in sicurezza del cornicione del ponte Umbertino. Non è possibile assistere ad una porcheria del genere e chi si è assunto la responsabilità di utilizzare il camion della rimozione con i risultati noti, oggi deve pagare. Da qui l’esposto”. Ma il discorso dell’architetto siracusano non riguarda solo il ponte dei crolli. “Intanto ci sono altre zone a rischio che vanno subito messe in sicurezza e mi riferisco alle ringhiere ormai obsolete e pericolanti del lungomare di Ortigia”. “Ancora – conclude Patti – c’è un problema ormai incancrenito che riguarda il personale del Comune. Mi sento dire che col pensionamento del dottore Borgione il Comune sarà ancora più traballante di oggi. Anche perchè fra chi amministra qualcuno, per motivi non noti, ha forzato la mano per il pensionamento di Borgione”: