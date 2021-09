INAUGURATA A NOTO LA NUOVA SEDE DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI

Nel pomeriggio di ieri, 18 settembre, all’interno di Palazzo Ducezio, storico edificio che ospita il Municipio di Noto, è stata inaugurata la nuova sede dell’Associazione Nazionale Carabinieri alla presenza di S.E. il Prefetto di Siracusa, Dottoressa Giusi Scaduto, del Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia” Generale di Brigata Rosario Castello, del Sindaco di Noto Dott. Corrado Bonfanti e dell’Ispettore Regionale AN.C. Dott. Ignazio Buzzi e di altre Autorità religiose civili e militari.

Madrina della cerimonia, la Sig.ra Maria Teresa Zearo, consorte del Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”.

Dopo il tradizionale taglio del nastro, le Autorità hanno deposto una corona d’alloro al restaurato Monumento dei Caduti di Piazza Landolina e successivamente la Fanfara del 12° Reggimento Carabinieri “Sicilia” ha allietato il pubblico presente con un concerto il cui programma musicale ha spaziato da brani di opere di noti musicisti e compositori, quali G. Rossini e P.I. Tschaikovsky alla riproposizione della tarantella siciliana, sapientemente presentanti da Flaminia Belfiore.

Il concerto, ottimamente eseguito dai 23 componenti agli ordini del maestro Luogotenente Paolo Mario Sena, si è concluso con la Fedelissima, la famosa marcia d’ordinanza dei Carabinieri, e con l’Inno Nazionale Italiano. I circa 500 presenti hanno lungamente applaudito l’esibizione.

Particolarmente emozionante nel corso della serata, dopo l’esecuzione del brano “if you leave me now” dei Chicago,il lungo applauso per tutte le vittime di femminicidio. La presentatrice ha auspicato – richiamando il testo del brano – che gli uomini, al termine di una relazione, esternino il proprio amore con una canzone rifuggendo da ogni tipo di violenza.

L’ultima presenza della Fanfara dei Carabinieri a Noto risale al 2 aprile 2016, in quell’occasione, presso il Teatro Comunale, fu eseguito un concerto per festeggiare la ricostruzione della cupola della Cattedrale a 20 anni dal suo crollo.

L’istituzione della Sezione A.N.C., di cui è stato eletto Presidente il Luogotenente in congedo Francesco Terranova e che già conta circa 30 iscritti tra soci effettivi, familiari e simpatizzanti, ha trovato convinto e concreto sostegno nel Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, nel Sindaco di Noto e nell’Ispettore Regionale AN.C. Il Generale Castello, nel suo intervento, ha evidenziato che la sezione ANC costituisce, per la Città di Noto, una ulteriore risorsa per la promozione culturale, ambientale, storico-artistica e per la diffusione della legalità.