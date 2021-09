FERLITO: GRANATA MI FA TENEREZZA, MA STAVOLTA AL VERMEXIO AVREMO UN SINDACO DELLA NUOVA DESTRA

Salvo Ferlito, Siracusa è ormai nel degrado assoluto, bastano tre gocce d’acqua e si allaga tutto il territorio. In pratica non funziona più nulla e Granata vuole Italia di nuovo sindaco senza Pd e senza nessun altro. Noi vinciamo lo stesso, dice Granata ai suoi. Magari dimenticando che con le sue liste non ha preso nemmeno lo straccio di un consigliere

Siamo di fronte a reali muri d’acqua, questo sta accadendo in tutto il mondo, ci siamo fottuti il pianeta, dobbiamo ammetterlo. Granata mi fa molta tenerezza, nel senso migliore del termine, devo dire che, con gli anni, non ho finito di volergli bene. Ma stavolta a palazzo Vermexio va un sindaco della nuova destra.

Sei un siracusano doc, indica un rimedio possibile

Credo che da qui alle elezioni scriverò un libro su come dovrebbe essere la nostra città, mi piacerebbe avere la tua prefazione.

Sul comitato per Siracusa capitale della cultura ancora c’è chi scompiscia. Non sono stati invitati nemmeno due eccellenza come padre Rosario Lo Bello e l’avvocato Salvo Salerno, magari perchè non sono amici del sindaco del cga..

Sarebbe fantastico se ci riuscissero comunque, anche se poco probabile. Ma Siracusa va avanti nonostante la sua bellezza umiliata, la sua gente tartassata, il suo clima avvelenato. Durerà più di loro e più di noi, il resto è solo silenzio.

DOMANI L’INTERVISTA INTEGRALE