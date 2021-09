VINCIULLO: IN APPALTO SEI STRADE DELLA ZONA MONTANA

Rep: Con Determinazione del Settore VIII – Viabilità, il Libero Consorzio Comunale di Siracusa ha avviato la procedura per contrarre l’affidamento con procedura negoziata delle strade provinciali: S.P.5 Buccheri - San Giovanni S.P.6 Buccheri - Giarratana S.R.9 Collo di Monaco - Bosco Rotondo S.P.32 Carlentini - Pedagaggi S.P.39 Traversa Buscemi S.P.71 Buccheri - La Cava - Sughereto – Rizzolo. Lo comunica Vincenzo Vinciullo. Un ulteriore traguardo è stato raggiunto per mettere in sicurezza le strade provinciali della Zona Montana e, ancora una volta, bisogna dare atto, con grande soddisfazione, che è stato raggiunto, da parte dei tecnici della ex Provincia, un obiettivo tanto sperato. Ai tecnici e al Commissario della ex Provincia va, ancora una volta, il riconoscimento per questo importante risultato, a dimostrazione che, ha concluso Vinciullo, il Libero Consorzio Comunale di Siracusa è un Ente utile, che dà risposte al territorio, nonostante tutte le difficoltà che, ogni giorno, gli Uffici Provinciali devono superare, date le note difficoltà in cui sono costretti a vivere.