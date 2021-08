LEGA SICILIA? MA IL SIMBOLO E’ DI CICCIO MIDOLO

Il trend in Sicilia oggi è favorevole alla Lega. Lo dicono i fatti e sono in tanti i deputati, gli amministratori, i semplici cittadini che in queste ultime settimane stanno aderendo alla Lega. Insomma il segretario regionale Minardo sta facendo un ottimo lavoro e le adesioni anche eccellenti lo dimostrano. Siracusa in questo contesto ha un ruolo di eccellenza. A sdoganare per primo la Lega è stato infatti l’onorevole Enzo Vinciullo, oggi ci sono le adesioni del deputato Cafeo (fino a ieri segretario del Pd) e di diversi sindaci. Ma c’è un piccolo interrogativo che poi tanto piccolo non è. Chi aderisce oggi parla apertamente di Lega Sicilia e non di Lega per Salvini. Ma qual è il simbolo che sarà messo nella scheda? Insomma, c’è una mancanza di chiarezza che potrebbe confondere i potenziali elettori anche perché il simbolo di Lega Sicilia nella nostra isola esiste già da 30 anni e questa lega è stata fondata da Ciccio Midolo, un altro siracusano. Per le Regionali però occorre il 5 per cento per ottenere deputati, con quale simbolo? Insomma, senza chiarezza..