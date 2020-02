PORTATO A CAVADONNA, DEVE SCONTARE 14 MESI

I Carabinieri della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Siracusa hanno tratto in arresto in ottemperanza all’ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, Di Paola Giuseppe, classe 1989, disoccupato, con precedenti di polizia, dovendo espiare una pena di 1 anno e 2 mesi di reclusione, poiché colpevole del reato di evasione, commesso in Siracusa nel marzo del 2014. L’arrestato, terminate le formalità rito presso i locali della Compagnia Carabinieri, è stato accompagnato presso la casa circondariale “Cavadonna” di questo capoluogo.