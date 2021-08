BOOM DI SBARCHI DI MIGRANTI (MOLTI POSITIVI). MUSUMECI: COSI’ NON POSSIAMO ANDARE AVANTI

Sicilia in allarme per gli sbarchi di migranti, circa mille nelle ultime 48 ore. I numeri dei positivi e dei ricoveri nell’Isola sono direttamente legati a quelli che sono ormai migliaia di sbarchi, con migranti positivi quasi al 30 per cento. Il presidente Musumeci su questa pericolosa deriva chiede l’intervento del premier Draghi. Scrive fra l’altro il governatore: “Mi appello al presidente Draghi: serve un segnale forte e ormai può venire solo da lui. Faccia quello che non ha voluto fare chi l’ha preceduto e dichiari lo stato di emergenza per gli sbarchi. C’è un mix pericoloso tra numeri crescenti degli emigranti, situazione epidemiologica regionale e la prognosi di crescita di entrambe le situazioni nelle settimane più calde per il turismo e per l’economia siciliana. Gli hotspot al collasso e le persone ammassate l’una sull’altra non possono essere nascoste e lasciano trasparire l’immagine forte di un’accoglienza finta che non rispetta la dignità dell’uomo. Serve un gesto forte che ci consenta di adottare misure di compensazione finalmente adeguate e che dia un messaggio chiaro a chi, a Bruxelles, fa di tutto per non assumersi chiare responsabilità. Una cosa è certa: così non si può andare avanti e io non farò finta di nulla“.