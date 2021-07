SPACCIAVA IN CENTRO, ARRESTATO UN PREGIUDICATO 53 ENNE

I Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Augusta, nel corso di un servizio finalizzato al contrasto dei traffici di stupefacenti, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un pregiudicato 53enne, domiciliato in Augusta, sorpreso mentre cedeva una dose di cocaina ad un consumatore locale che successivamente è stato segnalato alla Prefettura di Siracusa ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 309/1990.

La sostanza stupefacente, sequestrata assieme al denaro che il soggetto aveva percepito a titolo di pagamento, all’esito delle verifiche effettuate dal laboratorio d’analisi delle sostanze stupefacenti dei Carabinieri di Catania è risultata contenere un’alta percentuale di principio attivo, pari a circa il 90%.

L’arrestato, dopo le formalità, è stato tradotto presso la propria abitazione per ivi rimanere agli arresti domiciliari a disposizione dell’A.G. di Siracusa.