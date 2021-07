GIUSEPPE NAPOLI (FDI): TI HA MOLLATO ANCHE LA GIUNTA. SINDACO, PER CORTESIA, LIBERA SIRACUSA

“Non avere il sostegno della Giunta in assenza del Consiglio Comunale è oggettivamente segno

dell’impossibilità di amministrare. Una città violentata ed abbandonata dal suo Sindaco che si è

mosso esclusivamente per i suoi ambiziosi interessi personali, diretti a garantirsi un posto nelle alte

sfere nazionali, emblematica fu l’istituzione dei delegati di quartiere, nati per portare acqua nella

cisterna dei consensi personali del Sindaco. Un Sindaco che è stato agevolato dalla destituzione del

consiglio comunale, ma che nonostante ciò si è visto sfiduciato più volte in questi tre anni di

amministrazione dai suoi uomini che, evidentemente, non approvano e non sono disposti ad avallare

le sue scelte politiche. Gli è rimasto solo Granata, che ha approfittato del territorio siracusano per

posticipare il suo definitivo tramonto politico, inventandosi il sole a mezzanotte, e Coppa,

rappresentante di quel piccolissimo gruppo, con il volto coperto, che grazie ad un millantato credito

in ambienti “influenti” è riuscito a mantenere il suo posto all’interno dell’amministrazione, non

certo però per perseguire gli interessi collettivi, ma sicuramente per far emergere qualche

individualità nella vicenda “Sindaco del CGA”. A questo punto, caro Sindaco, abbandona la regia

di questa rappresentazione teatrale ormai priva di attori e comparse, sicuramente sarà il primo gesto

apprezzato dai siracusani ed un modo per riabilitarti per i tuoi ambizioni progetti nazionali. Per

cortesia Libera Siracusa!!!”

Avv. Giuseppe Napoli

Commissario Provinciale di FDI