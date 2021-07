DAL 16 AL 18 LUGLIO CI SI POTRA’ VACCINARE DAVANTI AL CENTRO COMMERCIALE ARCHIMEDE

Rep: L’Azienda sanitaria provinciale di Siracusa, in linea con la recente ordinanza del presidente della Regione Siciliana, con l’obiettivo di raggiungere al più presto la quota dell’80 per cento di vaccinati stabilita a livello nazionale anche alla luce della variante Delta, da venerdì 16 luglio a domenica 18 luglio inizierà con l’allestimento di un punto vaccinale straordinario nell’area antistante l’ingresso principale del Centro Commerciale Archimede in via Necropoli del Fusco dedicato alla vaccinazione su base volontaria del personale dipendente e aperto a tutti i cittadini. E per il prossimo fine settimana la campagna di prossimità si sposterà al Parco Commerciale Belvedere per cui si sta provvedendo all’organizzazione con il direttore del Parco Francesca Maurigi e il sindaco di Melilli Giuseppe Carta. La Direzione aziendale ringrazia i direttori dei due Centri commerciali che hanno accolto la proposta, non nuovi ad importanti iniziative di collaborazione con l’Azienda, il sindaco di Melilli e l’assessore alla Protezione Civile del Comune di Siracusa Sergio Imbrò per il supporto logistico. Potranno accedere alla vaccinazione su base volontaria con il siero Pfizer o Moderna le persone di tutte le fasce di età a partire da 12 anni compiuti e senza prenotazione presentandosi con tessera sanitaria e documento di identità e, possibilmente, con la documentazione già compilata scaricabile dal sito internet aziendale dal seguente link http://www.asp.sr.it/default.asp?id=1228&mnu=1228.

L’Azienda sanitaria avrà cura di dotare la postazione del Centro Commerciale Archimede di una Unità mobile sanitaria per la somministrazione del vaccino e di una autoambulanza di supporto, la Protezione civile di Siracusa provvederà ad allestire due gazebo per le attività anamnestiche e amministrative e per l’osservazione post vaccinale. L’equipe vaccinale sarà costituita da un medico vaccinatore, due infermieri, un amministrativo, che potrà essere potenziata in funzione dell’affluenza, e dal personale dell’Urp e da volontari della Protezione civile dedicati all’accoglienza e alla gestione dei percorsi. L’attività vaccinale avrà inizio venerdì 16 luglio dalle ore 16 alle ore 21 e, nelle successive due giornate di sabato e domenica, osserverà gli orari di apertura del Centro commerciale Archimede con pausa pranzo e sanificazione dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 21.