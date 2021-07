CORSO TIMOLEONTE FA PIANGERE: DIMETTETEVI!

Rep: Il corso Timoleonte, un tempo una delle strade principali della nostra città, è in uno stato di degrado assoluto, da far, persino, piangere. Lo dichiarano Vincenzo Vinciullo e Rosario Bisicchia. Buche, sporcizia, degrado ma, soprattutto, arbusti che rendono, persino, impossibile utilizzare i marciapiedi. Perché tutto questo? Semplice, perché l’Amministrazione Comunale di Siracusa, anziché occuparsi del decoro della città, delle sue pulizie, insegue notte e giorno i flash di fotografi e telecamere, impegnata a dividere medagliette di latta e targhe in ogni dove e in ogni occasione. Della serie una targa non si nega a nessuno. Siamo diventati lo zimbello d’Italia e, hanno concluso Vinciullo e Bisicchia, gli ultimi dati del Sole 24 ore certificano la veridicità delle nostra dichiarazioni. A quando le vostre dimissioni?