A FINE LUGLIO IL SOLARIUM DI FORTE VIGLIENA ANCORA NON C’E’

Oggi 22 luglio 2021. La foto di stamattina parla chiaro: a Forte Vigliena il solarium comunale ancora non c’è. Anzi, il montaggio non è nemmeno cominciato e questo nonostante gli annunci ripetuti del sindaco del cga che lasciano ormai il tempo che trovano, cioè restano annunci. Non ci sono problemi economici visto che il Comune ha riscosso per intero dallo Stato la tassa di soggiorno e fino ad oggi ha investito in maniera diciamo disinvolta questi soldi pubblici. Per una città turistica i solarium non montati a fino luglio sono emergenze e come emergenze quindi andavano trattate, altro che i tempi di una politica lenta e ottusa. Ad oggi quindi niente solarium, tanto sono quelli pubblici, quelli dove non si paga, forse se ne parla ad agosto, forse. Per quelli privati invece tutto ok. Chissà perchè.