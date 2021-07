SALVO SORBELLO: I DEPUTATI GRILLINI? NON SAPPIAMO NEMMENO COME SI CHIAMANO

Salvo Sorbello, ci sono quartieri cittadini ad oggettivo rischio di azioni delinquenziali. Non basta dire “noi siamo per la legalità”, ci vogliono azioni concrete, presenza sul territorio

E qui torniamo alle gravissime, inaccettabili carenze nel campo delle politiche sociali. Se non ti occupi di contrastare la dispersione scolastica, soprattutto in questo periodo di dad, se non attui efficaci interventi di reale inclusione nei confronti innanzitutto delle famiglie siracusane in difficoltà, se non coinvolgi in maniera costante parrocchie e volontariato, non puoi aspettarti belle notizie. L’educazione è il mezzo più potente che abbiamo per contrastare le disuguaglianze.

La Prestigiacomo ha portato a Siracusa l’ospedale di secondo livello e ha tirato fuori la CamCommercio di Siracusa dalla tirannia catanese. I deputati grillini, i deputati regionali..

Forse innanzitutto bisognerebbe conoscerne i nomi….

