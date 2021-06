PNRR: PROVE DI COLLABORAZIONE GRAZIE AL SINDACO DI MELILLI GIUSEPPE CARTA

“Il sindaco Carta ed il comune di Melilli ci hanno dato un’altra occasione per illustrare il progetto strategico sul PNRR che intende portare avanti nei prossimi sei mesi il Patto di Responsabilità Sociale”. E’ quanto dichiara il coordinatore del Patto Vittorio Pianese che, assieme al presidente di Confindustria Diego Bivona, ha partecipato al workshop organizzato nella sede del consiglio comunale di Melilli dalla amministrazione guidata da Giuseppe Carta, al quale hanno partecipato varie autorità locali , e concluso dal prof. Francesco Tufarelli, direttore generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha spiegato le procedure e la filosofia organizzativa della Next Generation Eu ed il relativo Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ( PNRR) che porterà in Italia importanti risorse per la ricostruzione economica e sociale post-pandemia. Per Bivona si è tratto di un’ottima iniziativa per accendere i riflettori sul PNRR e su ciò che occorre fare , “magari in un clima – ha detto – diverso da quello che si attivò qualche anno fa in occasione del progetto IonioGas sul rigassificatore. Un errore che il territorio non si può più permettere, e cogliere invece in un clima di unità di intenti le opportunità che possono derivare da questa fase critica per la nostra economia e l’area industriale”. Bivona ha ricordato che ” il 60% della nostra economia si basa sul polo industriale e che le sei multinazionali che agiscono nella zona possono fare investimenti per la transizione solo in un clima di consenso e collaborazione”.