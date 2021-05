SOLLECITO N.19 DI SVR AL SINDACO: IN DEGRADO LE 14 ERME IN PIETRA DI VILLA REIMANN

SOLLECITO N. 19 DI SVR AL SINDACO DEL CGA. ECCO IL TESTO: Con la presente presentiamo il 19° sollecito per un riscontro all’Istanza avanzata da Save Villa Reimann con riferimento alla Casa del Custode del 12 gennaio 2021. Abbiamo deciso questa forma di protesta e di segnalazione perché non vogliamo che diventi una prassi la mancata risposta alle nostre legittime richieste dato che non è la prima volta che come Primo Cittadino evita di riscontrare altre precedenti istanze. Desideriamo solo ricevere una risposta ufficiale, qualunque sia, in quanto le dichiarazioni che abbiamo ricevuto, da Lei e dal suo delegato pro tempore alla cultura, sono diametralmente opposte. Non nascondiamo che avevamo anche immaginato di testare la curiosità delle Autorità che leggono in copia innescando un meccanismo teso ad accertare sia la veridicità delle nostre segnalazioni, sia il mancato intervento degli Uffici competenti. Alcuni mancati interventi richiamano, tra l’altro, delle vere e proprie défaillances della Pubblica Amministrazione. Ma non disperiamo. Cogliamo anche questa occasione per informarLa di un altro degrado del Lascito della gentildonna danese. Ci riferiamo alle quattordici erme in pietra che ingentiliscono il viale di accesso alla Villa e che la precedente Soprintendente ha indicato come “uno dei pochi esempi di architettura domestica siracusana di pregio.” Da appassionata cultrice del mondo classico Christiane Reimann volle ornare i viali d’ingresso della sua villa con una serie di Erme raffiguranti personaggi della storia Greca e di Siracusa arricchite da bassorilievi di natura mitologica. Le sei erme poste all’ingresso della Villa hanno tutte ispirazione ricavata da monete emesse dalla zecca di Siracusa di una bellezza mai vista nel mondo classico. Le altre erme che costeggiano il viale rappresentano invece divinità care al mondo greco e tenute in grande considerazione nella Siracusa antica. Purtroppo il degrado è, anno dopo anno, sempre più marcato; persino l’edera ha preso il sopravvento. Probabilmente la nostra natura di falsi greci d’occidente non ci permette di accettare l’importanza storica ed architettonica di questi manufatti e ci costringe a tradire anche le stesse volontà testamentarie della Donatrice non intervenendo a fermarne il degrado.

Save Villa Reimann

Il Coordinatore

Lo Iacono Marcello