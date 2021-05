LA PRESTIGIACOMO PER FAR USCIRE DALLA CRISI LA PROVINCIA SIRACUSA

Rep: Stefania Prestigiacomo sottolinea “che la viceministra Castelli ha definito positivo il lavoro che il Mef sta facendo con la Provincia di Siracusa per consentirle di uscire dalla situazione di crisi. Insomma, si è avviato un percorso virtuoso che vede lo Stato in prima linea nel sostegno, attraverso interventi mirati, agli enti locali in oggettiva difficoltà economica”. “Nel corso dell’audizione in Commissione parlamentare per le questioni regionali infatti la viceministra dell’Economia e delle Finanze, Laura Castelli ha risposto in maniera molto precisa ai quesiti posti da Forza Italia sulla situazione finanziaria dei Comuni e delle Province. Questioni di primaria importanza perché il default degli enti finanziariamente più esposti si tradurrebbe in gravi disservizi per i cittadini e potrebbe compromettere l’iter di alcuni capitoli di spesa presenti nel Recovery Plan, rallentando in questo modo la ripresa dell’intero Paese”. Lo afferma, in una nota, la deputata di Forza Italia, Stefania Prestigiacomo. Nel dettaglio, la parlamentare azzurra evidenzia come da parte del governo ci sia stata “una presa d’atto della grave situazione finanziaria in cui versano numerosi enti locali, annunciando che il Mef sta studiando le soluzioni più opportune affinché i Comuni più in difficoltà possano gestire i fondi del PNRR. L’accento è stato posto anche sul tema delle assunzioni, sul quale Castelli ha assicurato che quelle legate al Piano saranno libere dai vincoli imposti per i Comuni in difficoltà”.