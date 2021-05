SOLLECITO N. 14 DI SAVE VILLA REIMANN AL SINDACO: ANCHE L’INGRESSO CADE A PEZZI

Save Villa Reimann ha inviato stamattina il 14° Sollecito per Istanza Casa del Custode al sindaco di Siracusa. Ecco il testo: Con la presente la sollecitiamo affinché venga data una risposta certa e chiara all’Istanza da noi avanzata il 12 gennaio 2021. Come già annunciato questi solleciti continueranno ad essere inviati giornalmente, affinché possa essere rispettata quella trasparenza che le Istituzioni devono avere nei confronti dei Cittadini che rappresentano. Cogliamo l’occasione per informarLa che nei giorni scorsi l’Amministrazione Comunale ha dichiarato che “Villa Reimann è stata del tutto rigenerata e ristrutturata negli ultimi 3 anni.” Riteniamo che le nostre recenti segnalazioni di degrado, inviate alla sua attenzione e corredate da ampi servizi fotografici, smentiscano abbondantemente tale affermazione. La mancata conoscenza della reale situazione della Villa e del suo Parco ci sprona a segnalarle ulteriori degradi come quello che riguarda l’ingresso carrabile. Save Villa Reimann ha segnalato più volte ai responsabili comunali tale incresciosa situazione ma inutilmente. Lo rifacciamo ancora una volta con la speranza che serva ad intervenire prontamente. Per informazione di quanti in indirizzo il varco carrabile fino a pochi anni fa era ingentilito dai disegni eseguiti con ciottoli di fiume che sono spariti mentre adesso è in fase di degrado ulteriore nonostante sia l’unico attuale ingresso della Villa e del Consorzio Universitario Archimede che qui ha la propria sede di rappresentanza.

Save Villa Reimann

Il Coordinatore

Lo Iacono Marcello