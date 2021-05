FIRMATO IL PROTOCOLLO / PER IL GOVERNO REGIONALE IL PETROLCHIMICO DI SIRACUSA NON E’ IL NEMICO

Rep: “Dopo aver inaugurato la legislatura indicando chiaramente nel settore industriale e in particolare proprio nel petrolchimico il nemico numero uno, il Governo Musumeci sembra finalmente, anche se tardivamente, aver cambiato atteggiamento e, di fronte all’ipotesi di una drammatica dismissione degli impianti, aver finalmente assunto il ruolo di garante della transazione energetica e del rilancio dell’intero settore, facendosi portavoce insieme ai sindaci del territorio, a Confindustria, alle imprese e ai sindacati per il riconoscimento presso il MISE del sito siracusano come area di crisi industriale complessa”. Lo dichiara l’On. Giovanni Cafeo, parlamentare regionale di Italia Viva e segretario della III Commissione ARS Attività Produttive.