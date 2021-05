SINDACO E ASSESSORE DEL CGA PERDONO I CONTRIBUTI PER LE SCUOLE, SONO IL NULLA, BISOGNA CACCIARLI

Scrive l'onorevole Enzo Vinciullo: Sono stati stanziati circa 60 milioni di euro per la riqualificazione e l’ammodernamento delle Istituti scolastiche siciliani, ma nessun edificio scolastico della provincia di Siracusa è entrato nell’elenco finale dei 38 istituti che saranno beneficiari dei soldi dei siciliani. Dal comunicato stampa diffuso dalla Regione, emergerebbe il mancato impegno delle Amministrazioni Comunali del nostro territorio, ma è proprio così? Un fatto è certo, le ragazze e i ragazzi della nostra provincia non sono stati trattati come quelli delle rimanenti 8 provincie siciliane. Posso alzare la voce contro questo iniquo trattamento riservato alle nostre scuole, o qualcuno si offende e, quindi, devo tacere? Io, sia chiaro, continuerò ad alzare la voce ed a protestare ogni volta un’ingiustizia colpisce il nostro territorio, se ne facciano una ragione di vita e continuino a voltare lo sguardo dall’altra parte, come stanno facendo anche in quest’occasione, nonostante ciò che è accaduto sia un fatto politicamente vergognoso. Sin qui Vinciullo. E' un fatto gravissimo! Su 60 milioni della Regione per le scuole non arriva un euro per le nostre scuole e non arriva nulla perchè il sindaco e gli assessori del cga sono il nulla, non hanno fatto richiesta, se ne sono fregati, sono davvero i peggiori amministratori che abbia mai avuto questa città. Non c'è verso, dobbiamo cacciarli!