PAOLO CAVALLARO: AMMINISTRAZIONE DISTRATTA SU VERDE E PULIZIA

Quando furono espletati gli appalti per la manutenzione del verde pubblico e di igiene urbana pensavamo ingenuamente che avremmo assistito ad una maggiore pulizia della città. E invece non si capisce bene perché i lavori di taglio della vegetazione spontanea ai bordi dei marciapiedi e nelle aiuole siano sempre in ritardo lasciando la città in stato di evidente abbandono agli occhi dei cittadini e dei turisti.

Non si comprende perché le cartacce lasciate a terra la sera su alcune strade da cittadini incivili siano presenti anche il giorno dopo e quello seguente.

Non si comprende perché non sia stata già avviata la programmazione per la disinfestazione, la derattizzazione e il trattamento antilarvale.

Ovviamente è un fatto di tutela del decoro ma anche di igiene e sicurezza.

C’è stato detto che era il tempo della potatura e bisognava aspettare che venisse terminata prima di procedere al taglio dell’erba incolta, come se non si potesse fare contestualmente l’una e l’altra cosa.

È possibile che in altre città la programmazione di tali interventi abbia consolidato processi virtuosi mentre a Siracusa i cittadini nonchè contribuenti devono sempre fare i questuanti dei propri diritti o tollerare ritardi inspiegabili?

Allora ci chiediamo se sia colpa di bandi di gara distanti dalle esigenze della città, o se si tratti di ritardi e disservizi avallati da un’amministrazione comunale troppo distratta.

Fratelli d’Italia sollecita l’amministrazione comunale a fare presto, a vigilare con maggiore attenzione perché i servizi siano resi in modo scrupoloso e nei tempi giusti e ad intervenire in qualsiasi modo perché la città sia pulita e curata per la soddisfazione dei cittadini che pagano le tasse e dei tanti turisti che, ci auguriamo, verranno presto a visitarla.

Circolo Aretusa di Fratelli d’Italia

Il portavoce

Avv. Paolo Cavallaro

P.s. si allegano foto dell’aiuola circostante il parco Robinson di via Algeri e di zone limitrofe