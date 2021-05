VINCIULLO: ARRIVANO 2,6 MILIONI PER IL PORTO PICCOLO, RINGRAZIO L’ONOREVOLE MINARDO

Rep: Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con provvedimento del Dirigente Generale, ha pubblicato in data 25/05/2021 l’elenco definitivo delle opere ammesse a finanziamento o escluse nel Programma di Azione e Coesione “Infrastrutture e Reti” 2014-2020 nell’ambito dell’Asse B “Recupero waterfront”. Tra le opere finanziate per 2.559.076,12 euro rientra anche il progetto di riqualificazione del Porto Piccolo di Siracusa, relativamente all’approdo Santa Lucia e Riva Porto Lachio. Un risultato importantissimo per la nostra città e per i nostri pescatori e ormeggiatori che avranno la possibilità di accedere al Porto Piccolo, non più nelle condizioni attuali, ma con sicurezza e dignità di accoglienza. Ringrazio l’On. Minardo a cui mi ero rivolto, anche in considerazione che la nostra richiesta è stata l’ultima a livello nazionale delle 4 linee di Azioni ad essere inserita fra le opere finanziate.