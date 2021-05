CICCIO MIDOLO: C’E’ UN SILENZIO STRANO NEL CENTRO DESTRA DI SIRACUSA

“Io non ho cambiato idea, ma c’è uno strano silenzio nel centro destra di Siracusa”. Così Ciccio Midolo di Draghi People, siracusano assai attento alle vicende della città e sempre pronto a dare una mano, con incarichi istituzionali come anche da semplice cittadino. “Continuo ancora a pensare – dice Midolo – che all’interno del centro destra, Forza Italia abbia il diritto di esprimere la candidatura del sindaco. Purtroppo non ho riscontrato nessun dibattito all’interno del centrodestra per fare questa scelta che è decisiva per vincere le prossime elezioni amministrative”. Per la verità Forza Italia è distratta a Siracusa dai suoi problemi interni anche perché le Regionali vengono prima delle Comunali e quindi diventa difficile trovare equilibri che non spacchino ulteriormente il partito. Non c’è dubbio infatti che la clamorosa retromarcia di Bruno Alicata (si è dimesso da commissario e poi è tornato a fare il commissario) ha causato molte polemiche, anche nascoste alla pubblica opinione, ma non c’è dubbio che gli azzurri vicini a Edy Bandiera non hanno gradito questa soluzione che anche nel recente passato, fatti alla mano, ha causato una “non crescita” di Fi a Siracusa con Alicata che addirittura non è riuscito a rimediare una lista per le amministrative di Augusta. Midolo invece pensa al futuro della città, è fuori da questi scontri e vuole dare il pallino della sindacatura a Forza Italia. “ Ma cosa è successo? – dice ancora Midolo – Nessuno ha più voglia di fare politica in questa città?”