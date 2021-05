PREMIO DI STATO: ORA ANASTASIA (COINVOLTA NELL’OMICIDIO SACCHI) INSEGNA L’ITALIANO AI BAMBINI

Anastasiya Kiylemnyk, coinvolta nell’inchiesta sull’omicidio del suo fidanzato Luca Sacchi, dove è anche accusata di violazione della legge sugli stupefacenti, ora insegnerà ai bambini l’italiano per 439 euro mensili nella veste di volontaria del Servizio civile universale. Il dipartimento per le Politiche giovanili della presidenza del Consiglio dei ministri l’ha infatti selezionata tra 125.286 candidati di età compresa tra i 18 e i 28 anni. secondo quanto riporta Il Tempo. La giovane ha preso servizio il 25 maggio al Centro di aggregazione giovanile di Spinaceto, rivolto a giovani dagli 11 ai 18 anni e gestito da Arci Solidarietà onlus. Anastasiya lo scorso 22 aprile ha parlato per ore davanti ai giudici della prima Corte d’assise di Roma come imputata per il tentato acquisto dell’ingente quantitativo di droga. Dopo il delitto, è stata sottoposta alla misura cautelare dell’obbligo di firma. Nell’ordinanza firmata dal gip Costantino De Robbio si legge che Anastasiya “ha agito con freddezza e professionalità nella gestione della trattativa” con i due pusher dai quali voleva acquistare 15 chili di marijuana. “La sua sorprendente chiusura ad ogni collaborazione con gli organi investigativi” è stata letta da chi indaga “come una volontà di preservare le relazione criminali acquisite nel mondo della droga con il quale non intende recidere i legami”. Oggi, grazie ad un almeno inopportuno premio di Stato, insegna ai bambini.