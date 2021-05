ARRIVANO 5000 DOSI: DA DOMANI RIPARTONO I VACCINI CON ASTRAZENECA A PALERMO

Rep: Seconde dosi AstraZeneca, nessun allarme: una fornitura di oltre cinquemila dosi di siero anglo-svedese è in arrivo alla Fiera del Mediterraneo; un’altra è attesa per il 4 giugno. Dal 30 maggio in poi le somministrazioni riprenderanno regolarmente. “Abbiamo avvisato i cittadini con un sms in cui viene specificata la nuova data per ultimare il vaccino: per alcuni sarà già domani (inclusi coloro i quali erano prenotati per il 28 maggio e hanno visto slittare l’appuntamento), per altri sarà nei prossimi giorni. Per chi doveva vaccinarsi con AstraZeneca dal 31 maggio in poi alla Fiera nulla cambia”, spiega il commissario Covid della Città metropolitana di Palermo Renato Costa. Per ogni problematica resta attivo il nostro servizio di assistenza mail help.vaccinifiera@asppalermo.org. I cittadini devono recarsi in Fiera con l’sms di riconvocazione e la certificazione dell’avvenuta somministrazione di prima dose, che contiene anche la data in cui avrebbero dovuto ricevere la seconda. “Questo vaccino è stato ingiustamente oggetto di una campagna di denigrazione – dichiara Costa -. La Sicilia, in particolare, ha risentito di alcuni casi di decessi prematuramente collegati a questo siero, nonostante mancassero evidenze scientifiche. Lo sforzo per recuperare fiducia è stato ingente ed è riuscito, come conferma l’affluenza agli ultimi open day AstraZeneca, che è andata oltre le aspettative. Questo, unito alle seconde dosi già in atto, ha provocato un temporaneo esaurimento delle scorte durato appena un pomeriggio, in una giornata in cui comunque abbiamo somministrato oltre 900 vaccini AstraZeneca. Siamo già in condizione di ripartire nelle prossime 24 ore, con la consapevolezza che è stata finalmente abbattuta una diffidenza immotivata”.