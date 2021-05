LA RETORICA “E’ BELLO PERCHE’ E’ DONNA” HA UN PO’ STUFATO, ANCHE PERCHE’ E’ PROVATO CHE E’ FINTA

Donatella Lo Giudice cosa posso chiederti? Viste le condizioni in cui versa e viste le incapacità di chi amministra quando lasci Siracusa?

Direttore, purtroppo sono già troppo avanti con l’età altrimenti avrei fatto i bagagli da un bel po’. Mi riscopro sempre più delusa e non solo dalla politica e della incapacità endemica che scontiamo nel Governare questa città..mi chiedo se non siamo noi dei cattivi cittadini.. sai come si dice, i governi sono lo specchio delle società ..

Se ti dico Maria Marzana (ignoto deputato grillino di Siracusa) cosa ti viene in mente?

Mi scuso, non so chi sia Maria Marzana ma forse la responsabilità è solo mia, sarò distratta. Vivo con distacco i fatti della citta, sono impegnata con il mio orto di pomodori, peperoni e tenerumi.. mi dà molte più soddisfazioni.

Con la pandemia abbiamo capito molte cose, mi riferisco anche al carattere e alle fobie di molte persone. Cosa ti ha colpito di più a Siracusa in questo drammatico frangente?

Sulla pandemia potremmo aprire un capitolo infinito. Dico una cosa scontata. Tutti sappiamo bene che un giorno moriremo. Tuttavia, pensare alla fine della nostra vita può scatenare un sentimento di vero terrore per molte persone. L’angoscia conseguente, porta il disordine a cui abbiamo assistito a tutti i livelli. Gli stessi scienziati, virologi, epidemiologi capi di Stato, non ne sono stati esenti essendo, essi medesimi, dei comuni esseri umani. Malattia nuova, talvolta mortale, sconosciuta a tutti, informazioni contrastanti e troppo spesso allarmistiche, a favore di scoop, hanno creato un panico che in qualche circostanza ha fatto dei danni molto seri a livello emotivo e direi comportamentale.

Alcuni fra i miei amici sembravano ossessionati, sempre a caccia del tipo che non usa la mascherina, o che porta giù il cane, è emersa una determinazione nel dileggio e nella ricerca del colpevole di turno davvero ai limiti del patologico. Capitolo a parte i giovani. Sono quelli che, a livello emotivo, escono peggio da questo disastro. Il Presidente degli psichiatri stima di attendersi 800mila nuovi casi di depressione e non solo fra chi ha preso il contagio. Considera che l’isolamento e la solitudine dei giovani e degli adolescenti in particolare, è una condizione patologica già in tempi normali. Il sovraccarico emotivo negli adolescenti ha determinato un forte malessere ed è a rischio la loro salute mentale. Ci sono sempre più casi di autolesionismo.

Penso che, in generale sulla pandemia che ha colpito il mondo, molte verità si comprenderanno meglio nel tempo. Per il resto credo sia già stato detto tutto. Anche troppo.

Personalmente mi colpisce molto la rassegnazione dei siracusani alla mancanza di democrazia. Siamo senza Consiglio col cga che nonostante gli evidenti brogli elettorali, inopinatamente ha deciso di dare la città in mano a un solo uomo. Mi aspettavo proteste di piazza, manifestazioni spontanee, contestazioni avverse alla dittatura amministrativa

Il CGA ha dato ragione al Sindaco consentendogli di continuare nel suo mandato anche in assenza di Consiglieri Comunali, non possiamo che accettarlo, come si dice: le sentenze si accettano non si discutono. Vale sempre, anche quando non siamo d’accordo.

Anche la gestione dei rifiuti è molto lacunosa con la Tekra che interrompe servizi alla “COMEQUARZOCAPITA” senza mai essere sanzionata come avveniva invece nei confronti della Igm

La gestione dei rifiuti non la trovo lacunosa nella raccolta porta a porta, anzi credo che il servizio sia piuttosto efficiente. Trovo i dipendenti Tekra addetti al servizio raccolta, molto efficienti e garbati, almeno per quanto riguarda il quartiere in cui abito. Il problema annoso dei rifiuti va studiato a monte consentendo la realizzazione di termovalorizzatori di ultima generazione che per stupide ragioni ideologiche, figlie spesso d’ignoranza (intesa come mancanza di conoscenza), unito alla mancanza di visione strategica e di sistema, bloccano un processo utile, urgente e più che mai necessario. La politica insegue solo il consenso, non vedo fra i nostri politici (nessuno escluso) il coraggio necessario per affrontare questo tema. I rifiuti sono un problema difficile da trattare. Fin qui non ho visto uomini nè donne all’altezza. Continueremo a pagare la tari più alta d’Italia e a trovare nelle discariche (che sono ormai quasi tutte ricolme) la soluzione!!!! Tocca dire che il giovane assessore al ramo Andrea Buccheri è molto presente e lavora infaticabilmente, purtroppo al quotidiano problema. Certo non posso attribuire a lui la responsabilità.

Donatella, servizio efficiente della Tekra la prendo come battuta. Passiamo ad altro. Ad Ortigia sono in costruzione verande esterne ovunque, anche nei vicoli. Ordine del podestà o semplicemente non esistono più gli uffici comunali che dovrebbero controllare?

Mi fai domande che meriterebbero ben altri approfondimenti. Mi dici che in Ortigia sorgono verande ovunque. Io credo che vadano forse rivisti i regolamenti che confesso non aver mai letto, c’è chi lamenta un eccesso di rigore, chi invece l’esatto contrario. Davvero non lo so. Tuttavia così com’è non va molto bene. E’ spesso maleodorante e disordinata. Non credo che il problema stia nel concedere 5 metri in più, ma come al solito alla visione a lungo tempo. Cosa vogliamo farne di Ortigia? La facciamo diventare una bellissima mummia che puoi solo guardare da lontano ma non toccare? Siamo in grado di coniugare la tutela di un bene così prezioso (e non è l’unico in una città ricca come la nostra) con la fruibilità ordinata, e costante dei luoghi? Ultimamente ho fatto una chiacchierata con il Direttore del Parco. Trovo le sue idee meravigliosamente rivoluzionarie e moderne.

Vedi che differenza. Io invece penso che il direttore del Parco non ha ancora capito bene il suo ruolo se fa americanate e illumina con luci Las Vegas la tomba di Archimede che poi non è la tomba di Archimede. In ogni caso Donatella, un comitato di cittadini sta formalizzando una dura presa di posizione contro Comune e Soprintendenza per il bar astronave abusivo davanti al Maniace. Sarò fra i firmatari..

Sul bar “astronave” com’è stato ribattezzato, ho una mia idea. Esteticamente avrei fatto altra scelta, ma se chiedi a tutti e 120mila gli abitanti avrai 120mila pareri diversi. Il gusto è personale. Poi penso che è stata bonificata una piazza importante che nessun siracusano frequentava di cui nessun turista poteva fruire. Oggi puoi sederti e godere dell’impareggiabile panorama, magari mangiando o bevendo qualcosa. Perchè no? E’ economia che gira, gente che lavora. Non facciamo i tignosi a tutti i costi. Per carità! Rispetta le regole previste? Per me è ok.

Non entro nel merito della questione legale ma tutto questo gran baccano per accorciare il tetto di pochi centimetri mi è sembrato un tantino ridicolo. Direttore, di aberrazioni normative a carico delle Soprintendenze potremmo scrivere tomi. Sai quanti imprenditori scoraggiati dall’ambiente ostile di cui sono intrise le maglie siracusane, sono andati ad investire altrove? Una gran bella quantità!

Fra un punto e l’altro c’è sempre un punto equidistante che può essere frutto di una possibile mediazione che coniuga attenzione per l’ambiente, tutela dei luoghi, rispetto della storia ma anche attenzione all’economia di una città.

O si pensa che siamo tutti impiegati comunali, statali, provinciali, e regionali?

Una biblioteca dedicata interamente a Siracusa al teatro comunale, inadeguato e piccolo per eventi, e un teatro moderno e funzionale da costruire fuori dall’isolotto

Un teatro fuori da Ortigia? Si, i teatri sono luoghi che andrebbero frequentati di più e sempre, opere drammatiche, varietà, musical, lo sai che l’arte scenica può essere usata anche con finalità terapeutiche? Una rappresentazione potrebbe “curare” il popolo. Noi siracusani dovremmo andarci davvero più spesso!.. purtroppo da noi arriva poco, le compagnie si fermano al massimo a Napoli, forse però dovremmo far funzionare meglio quello che abbiamo e dopo pensare di fare un salto in avanti.

L’Asp di Siracusa ha fatto bene nell’organizzare la lotta al Covid. Comune invece assente, anche sul nuovo ospedale che abbiamo ottenuto grazie alla Prestigiacomo e al centro destra

Sì, francamente credo che Asp, con tutti i limiti degli esseri umani e della strutture, non sia andata male nella gestione della pandemia, anzi..Ti dico una cosa in controtendenza? A me la gestione Ficarra piace.

Stefania Prestigiacomo ha condotto una bella battaglia per il nuovo ospedale. A quanto pare l’ha vinta, anzi l’abbiamo vinta. Tutti.

A Siracusa il Prefetto, il Questore e il Procuratore sono donne. Ci potrebbe anche essere un sindaco donna?

Un Sindaco donna? Potrebbe essere una bella storia, credo tra l’altro che Siracusa sia matura per questa scelta. Devo però dire che io continuo a credere nelle persone e nelle loro capacità a prescindere dal sesso, Ci sono esempi di pessime donne Sindaco, ottimi Sindaci uomini e viceversa.. la retorica del “è bello perchè è donna” ha un pò stufato, anche perchè è provato che è finta.