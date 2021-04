SPADOLA ATTACCA: IGNOBILE PASSERELLA DELL’ON. DANIELA TERNULLO A ROSOLINI

Il deputato regionale Ternullo fa un comunicato su Rosolini e il suo dire non viene preso bene dai rosolinesi, nel merito dal leader del movimento “Giovani Rosolinesi”, Giovanni Spadola. Scrive fra l’altro la Ternullo: “Già da ieri sono stati attivati più controlli dinamici per favorire l’ordine pubblico a Rosolini, sia con le forze dell’ordine che tramite la polizia municipale. È questa la certezza emersa dagli incontri con il Prefetto e il Commissario straordinario del comune siracusano. L’invito che però faccio alla cittadinanza è quello di un maggiore buon senso, da adottare in una particolare situazione emergenziale. Rispettiamo le norme di sicurezza per evitare ulteriori contagi e dunque la posticipazione delle riaperture”. Ma, come dicevamo, per Spadola siamo davanti a una “IGNOBILE PASSERELLA DELL’ON. DANIELA TERNULLO A ROSOLINI”. Dice Spadola: “Tutto mi sarei aspettato tranne una ‘comparsata’ dell’on. Daniela Ternullo a Rosolini. Ci penserà lei a risolvere i problemi dei commercianti di Rosolini, degli artigiani, dei rosolinesi affamati dalla pandemia. Tutto affidato nelle sapienti mani di una ‘campionessa’ di coerenza (ha già fatto due salti della quaglia in poco più di un anno dall’Mpa, Ora Sicilia e adesso nella porzione di Forza Italia che fa capo a Gianfranco Miccichè). C’è da capirla colei che ha raccolto l’eredità dell’on. Gennuso che di Rosolini conosce fatti e misfatti, ma lei che non conosce neppure le strade, come pensa di risolvere la questione economica – sociale del paese? Perchè non si è presentata un anno fa a Rosolini in piena emergenza sanitaria con le attività economiche al collasso? Questa è febbre elettorale in vista delle future Regionali. Onorevole, lei è libera di girarsi in lungo ed in largo l’intera provincia di Siracusa, ma non mistifichi la realtà ‘regalando’ speranze alla gente che soffre”.